El sábado Chivas logró quedarse con una importante victoria luego de haber superado a Atlas por 4-1 en el Estadio Akron. Por otro lado, el partido dejó un saldo negativo debido a que Diego Campillo terminó fracturado y es oficial que no estará en el resto del campeonato porque ya pasó por el quirófano. Sin embargo, el entrenador argentino tiene motivos para sonreír porque podrá contar con Richard Ledezma para enfrentar a Pachuca.

La baja del defensa para el conjunto rojiblanco es muy sensible debido a que es un futbolista que no ha dejado de ser titular en cada uno de los partidos. Es más, corría en riesgo su presencia para el duelo contra los Tuzos porque estaba al límite de tarjetas amarillas, pero el defensa polifuncional seguía jugando.

Esta mañana José María Garrido confirmó en su canal de YouTube, Futbol con Cerebro, que Diego Campillo fue operado y no podrá jugar en lo que resta del Apertura 2025. De esta manera, Gabriel Milito tiene la dura tarea de encontrarle reemplazo a un futbolista que se puede desempeñar como defensa, lateral y mediocampista.

Richard Ledezma vuelva ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

En medio de este dolor de cabeza el entrenador argentino tiene una buena noticia por la cual sonreír debido a que recupera a Richard Ledezma, quien se fue expulsado por doble amonestación ante Querétaro. El lateral derecho es una pieza clave en el armado del técnico argentino debido a que es el segundo líder en asistencias del equipo, con tres pases gol, detrás de Efraín Álvarez.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

El juego entre Chivas y Pachuca se llevará adelante el próximo domingo 2 de octubre en el Estadio Hidalgo. El partido por la jornada 16 del Apertura 2025 comenzará a las 19:00 del Centro de México y solamente se podrá seguir por Fox Sports.