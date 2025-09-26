La reciente victoria de Chivas sobre Necaxa por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX contó con la novedad del debut de Samir Inda, mediocampista de 17 años que se dio el lujo de convertir en su primer partido oficial. El canterano selló el triunfo rojiblanco en tiempo agregado, con un gran remate de media distancia.

Las repercusiones al inmejorable debut del juvenil fueron varias y en las últimas horas, el que se expresó fue el símbolo rojiblanco, Carlos Salcido, quien publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) junto a un video de su primer gol con la playera del Guadalajara.

“El gol del chico Samir Inda me hizo recordar mi primer gol en Chivas. Ojalá Dios quiera que tenga una carrera muy exitosa”, escribió Salcido. En la publicación, de hecho, compartió su primer gol, el cual guarda cierta similitud con el del joven mediocampista, pues remata desde una zona similar del campo y con la misma dirección, aunque con pierna diestra.

Aquel gol de Salcido tuvo lugar en la jornada 14 del Apertura 2003, en una victoria por 3-1 de Chivas sobre Tiburones Rojos de Veracruz. El defensor mexicano adelantó al equipo rojiblanco dirigido por Hans Wersterhof, mientras que los otros dos tantos fueron obra de Ramón Ramírez.

Samir Inda usará playera especial en Chivas

Tras la polémica surgida por la casa de apuestas que auspicia a Chivas, finalmente se determinó que el joven Samir Inda usará una playera especial con la leyenda de “Caliente Ayuda”, tal y como tiene Gilberto Mora en Xolos de Tijuana. Esta medida durará hasta el mes próximo, cuando el canterano cumpla los 18 años.