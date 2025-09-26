Las Chivas de Guadalajara celebraron esta semana una nueva edición del evento Piel a Piel, encuentro anual que se realiza para entregar los uniformes oficiales a los equipos juveniles del Rebaño, abarcando a los jóvenes de las categorías 2012 a 2015. Para hacer este momento aún más especial y significativo, los canteranos recibieron las visitas de Isaac Brizuela y Santiago Sandoval.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de Chivas Gigantera. El evento no solo reunió a los jugadores y a sus padres, sino también al director deportivo Javier Mier, el delegado deportivo Jesús Sánchez y el Director de Futbol Institucional, Mariano Varela. El primero de estos, Javier Mier, expresó: “Buscamos formar buenas personas y buenos futbolistas. Piel a piel es única y exclusivamente para darle fuerza a la formación de nuestros jóvenes”.

Isaac Brizuela, sin lugar en el primer equipo, participó del evento (@Chivas)

De esta manera, se conversó con los juveniles sobre la importancia de representar al Guadalajara, su escudo y su historia. El capitán Jorge Pérez, de la categoría 2012, también dijo al respecto: “Pertenecer a Chivas es un sueño, desde que llegué supe que esta camisa representa a una historia y un país. Estar aquí me enseñó que el éxito se logra con trabajo, vestir esta camiseta significa jugar con el corazón y con mucha entrega”.

Las presencia de Brizuela y Sandoval, futbolistas del primer equipo de distintas generaciones, sirvió como inspiración directa para los más jóvenes. De hecho, Santi Sandoval se ha ganado su lugar como titular con apenas 17 años y compartió un emotivo mensaje: “Portar esta camiseta es un sueño hecho realidad. No es fácil porque conlleva mucha responsabilidad. Esfuércense y pueden lograrlo, amen el escudo y denlo todo cada día”.

Mariano Varela y la cantera como “el corazón de Chivas”

De esta manera, Piel a Piel se consolida como un evento que va más allá de la entrega de uniformes y apunta a recordar la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto por la playera rojiblanca. “Estamos convencidos de que el corazón de Chivas son todos estos jóvenes que están aquí”, resumió el Director de fútbol institucional, Mariano Varela.