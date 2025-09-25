El brillante debut de Samir Inda en la Liga MX con la camiseta de Chivas y con un golazo incluido ocasionó que mucha gente se incomodara, inventando que hasta el triunfo del Rebaño frente a Necaxa estaba en riesgo; sin embargo, la realidad es que en el conjunto tapatío sí estarían revisando una cuestión legal con este juvenil.

Es cierto que las leyes mexicanas indican que ningún menor de edad debe anunciar casas de apuestas y otros productos dañinos para la salud, por lo que el área legal del Guadalajara estaría analizando cómo solucionar que su principal patrocinador es precisamente un casino.

El comunicador de TV Azteca, David Medrano, reveló que en el chiverío están revisando cómo poder utilizar a Samir Inda sin incumplir el contrato con las marcas que tiene el conjunto de la Perla de Occidente, dejando en claro que no pueden resolver de la misma manera que Xolos con Gilberto Mora, debido a que el casino es el dueño del conjunto de Tijuana, por lo que tienen libertades para modificar su marca a su antojo.

“Me decía la gente de Chivas que está trabajando la parte legal, Arturo Gálvez, para ver cómo le van a hacer con el tema de lo de Samir Inda porque por una regla de protección al menor, él tiene 17 años 11 meses y no puede anunciar una marca de casino, ni de bebidas ni nada de eso y el patrocinador principal de Guadalajara es un casino.

“Decían: ‘que le hagan como Xolos’. Pero no, porque esa marca es la dueña del equipo y ellos pudieron jugar con una Fundación o con la televisora, pero en Chivas es un patrocinador, entonces tienen que ver cómo pueden cuadrar ese tema, pero lo tienen que cuadrar.

“Solo hay una multa y creo que el gobierno emitirá una multa, porque se establece que ese tipo de cosas están prohibidas (…) La gente de Arturo Gálvez, departamento jurídico está viendo cómo sin incumplir el contrato con las marcas“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se terminará el problema de Chivas con Samir Inda?

Independientemente de que puedan buscar la solución con un parche o quitando la casa de apuestas en la indumentaria del juvenil, este problema quedará resuelto oficialmente el próximo 7 de octubre, cuando el mediocampista cumpla 18 años, en donde ya podrá usar sin restricción alguna la playera al igual que el resto del equipo.