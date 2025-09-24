Las lesiones han sido un severo problema dentro de Chivas desde hace varios torneos, situación que se está repitiendo con Gabriel Milito en el banquillo; sin embargo, se reveló que existen posibilidades de que dos jugadores importantes puedan reaparecer la próxima semana cuando el Rebaño visite a los Pumas.

Actualmente, el Guadalajara no puede echar mano de varios elementos como Chicharito, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Daniel Aguirre y Leonardo Sepúlveda; sin embargo, el lateral y el Guti tendrían probabilidades de volver a la actividad cuando visiten a los universitarios en la jornada 12.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que pudo enterarse que Alan Mozo estaría avanzando satisfactoriamente en su recuperación tras su cirugía de rodilla, por lo que su regreso a las canchas estaría próximo, mientras que Erick Gutiérrez también estaría cerca de recibir el visto bueno del área médica del chiverío.

“Preguntaba yo y me decían que Erick Gutiérrez, que lo confirmó el propio Milito, podría estar para la próxima semana, pero no es seguro, contra Pumas. ¿El Piojo? No va a estar en este y tal vez tampoco en el que sigue. Es probable que hasta después de la Fecha FIFA, el 18 de octubre contra Mazatlán. De Daniel Aguirre no hay tiempo de regreso.

“Sobre Alan Mozo (…) ‘¿Te falta mucho? Me dice: ‘No, ya casi’, iba corriendo (…) Según el trato que le están dando en el club y la manera en que lo están cuidando, veo complicado que para el viernes, pero creo que podría tener posibilidades para Pumas. No está confirmado, pero tal vez, la próxima semana podríamos estar hablando de dos regresos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.