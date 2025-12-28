Chivas atraviesa días de definiciones en la previa del Clausura 2026, con un mercado de pases que empieza a cerrarse y varias situaciones puntuales que marcan el pulso del armado de la plantilla. Mientras el cuerpo técnico termina de conocer en profundidad a varios juveniles, todavía se intenta concretar algunas salidas que permitan alivianar el gasto en sueldos.

En ese escenario, el Rebaño sigue teniendo a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda como fichajes, además del regreso de Ricardo Marín tras su préstamo en Puebla. A esto hay que sumarle que elementos como Sergio Aguayo y Francisco Méndez serían registrados con el primer equipo.

Alan Mozo buscó regresar a Pumas

El lateral derecho Alan Mozo no entra en los planes de Chivas de cara al Clausura 2026 y su salida del club aparece como una posibilidad concreta en este mercado. Según reportes, el futbolista intentó regresar a Pumas UNAM, su anterior equipo y donde vivió una de las mejores etapas de su carrera. Sin embargo, la operación no habría prosperado debido a su elevado salario, que se convirtió en el principal obstáculo para concretar el acuerdo.

Erick Gutiérrez apunta a la MLS

El futuro de Erick Gutiérrez también estaría lejos de Chivas, ya que cada vez cobra más fuerza su posible traspaso hacia la MLS, mientras que también se menciona que finalmente no habría nada concreto para un regreso a los Tuzos de Pachuca. Asimismo, también se negó que rivales directos como Cruz Azul o América estén atentos a la situación del mediocampista de cara al Clausura 2026.

Armando González y los ausentes en el viaje a Irapuato

De cara al amistoso de este domingo frente al Irapuato, el Guadalajara decidió que jugadores como Armando González, Fernando González y José Castillo, además del lesionado Diego Campillo, no realizaran el viaje, por lo que deberán esperar para tener minutos en esta parte final de la pretemporada.

Chivas se olvida del defensor central

Finalmente, con el correr de los días todo hace indicar que finalmente Chivas no incorporará un defensor en este mercado, pese a que esa posición había sido señalada como prioritaria para reforzar la plantilla. De esta manera, el Rebaño se despediría de la ventana de pases con las llegadas de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín, mientras que el juvenil Francisco Méndez, del Tapatío, aparece como una alternativa interna para cubrir ese lugar en la zaga.