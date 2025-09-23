Armando González sigue dando pasos firmes para consolidarse como futbolista de Primera División, por lo que volvió a aparecer cuando Chivas más lo necesitaba y anotó el gol que abrió el camino a la goleada al Necaxa en la cancha del Estadio Akron en la jornada 10 del Apertura 2025.

La Hormiga apareció puntual a la cita gracias a un espectacular pase filtrado de Luis Romo para Richy Ledezma, quien levantó la cabeza y dio una asistencia perfecta para el atacante número ’34’ del Guadalajara que la mandó a guardar al fondo de las redes.

El canterano del chiverío llegó a cinco goles en este Apertura 2025, por lo que es el mejor goleador mexicano del torneo, empatado con Ángel Sepúlveda, por lo que mantiene la esperanza de pelear por el título de goleo individual, ya que el líder en ese rubro es Joao Pedro del San Luis, que tiene ocho dianas en el torneo.

La importancia de Armando González en el Guadalajara es evidente, ya que él presume cinco de los 14 goles que tiene el conjunto tapatío en el torneo, por lo que le ha ganado la carrera a otros delanteros como Chicharito Hernández o Alan Pulido.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2025