El partido entre Chivas y Necaxa fue especial para los aficionados del Rebaño Sagrado, no solamente por ser un nuevo partido de los rojiblancos, sino porque fue el regreso de dos de los traidores más grandes de los años recientes: Fernando Gago y Cristian Calderón.

El Guadalajara le abrió las puertas a ambos personajes; sin embargo, los dos decidieron olvidar su pasado en el redil, uno al abandonarlos para irse a fracasar a Boca Juniors y el segundo para declararse aficionado del América porque le dieron trabajo después de ser sacado por la puerta de atrás del chiverío.

Sin embargo, en su regreso al Estadio Akron, los aficionados se volcaron en su contra en cada oportunidad, pero para mala fortuna de los seguidores rojiblancos, el Chicote anotó el gol del descuento para el Necaxa, en donde no ocultó su alegría por su diana.

Lo peculiar fue que Calderón se dirigió directamente hacia Fernando Gago para darle la mano, en clara señal de respaldo a su entrenador en el conjunto hidrocálido, para posteriormente reubicarse en su posición para que se reanudaran las acciones.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.