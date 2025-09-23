Chivas se está jugando la vida en el Apertura 2025 jornada a jornada tras el pésimo arranque de torneo, por lo que es indispensable el comenzar a hilvanar triunfos que le permitan mantenerse con la esperanza de calificar a la Liguilla de la Liga MX.

La primera Final del Guadalajara es contra el Necaxa de Fernando Gago, en donde además de tener cuentas pendientes con el entrenador argentino, la escuadra tapatía no tiene más opción que conseguir el triunfo.

Actualmente, el chiverío se encuentra en la posición 13 del Apertura 2025 con solamente 8 puntos tras nueve partidos disputados, por lo que deberán dar un salto de calidad que les permita ganar constantemente en sus próximos compromisos.

Así marcha Chivas en la tabla de posiciones