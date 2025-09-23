Chivas no tiene margen de error y tiene hambre de revancha tras los malos resultados obtenidos en semanas recientes en el Apertura 2025, por lo que están tratando de que Necaxa pague los platos rotos, en donde Santiago Sandoval se lució con su segundo gol en Liga MX.

En una brillante noche de Richard Ledezma, el mexico-estadounidense se destapó con su segunda asistencia frente a los Hidrocálidos con un pase filtrado para el juvenil, que ganó la posición con el cuerpo y punteó la redonda para mandarla al fondo de las redes.

El Guadalajara fue el dueño absoluto de la pelota y de las ocasiones de peligro, por lo que con cada anotación se están sacudiendo la presión que se había estado incrementando en las semanas recientes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.