Chivas tiene cuentas pendientes con Fernando Gago por la evidente traición que cometió para abandonar al Rebaño para marcharse a fracasar con Boca Juniors, por lo que se ha convertido en uno de los enemigos número uno de la afición y así se lo demostraron en su regreso al Estadio Akron.

Sin embargo, el Guadalajara le dio un paseo en el primer tiempo, por lo que era evidente su nerviosismo, el cual se hizo más evidente después del primer gol rojiblanco que fue obra de Armando González tras una genialidad de Luis Romo y Richard Ledezma.

Tras la diana de la Hormiga, la cámara de Amazon Prime grabó el rostro de Pintita, el cual demostró su preocupación y evidente molestia por verse superado por su exequipo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.