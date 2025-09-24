Alan Pulido ya perdió la carrera por la titularidad en Chivas frente a Armando González que sigue brillando por su efectividad frente al marco rival; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito lanzó una sentencia para el delantero si es que quiere volver a ser tomado en cuenta por lo que resta del Apertura 2025.

El delantero tamaulipeco comenzó como titular inamovible en el esquema del timonel argentino; sin embargo, su falta de contundencia y una lesión muscular lo terminaron relegando dentro del Guadalajara, por lo que pese a que ya está recuperado, sigue sin ser tomado en cuenta por el sudamericano.

Es por eso que Gabriel Milito reconoció que su prioridad es utilizar al futbolista que esté en mejor momento futbolístico, por lo que dejó en claro que si Puligol quiere volver a jugar se lo tendrá que ganar desde los entrenamientos.

“Pulido es una opción. Cuando no jugaba la Hormiga me preguntaban por la Hormiga, hoy jugó Teun. No podemos jugar con cinco delanteros y tengo que ir eligiendo y en esa decisión, las voy tomando según lo que siento, según el rendimiento, según cómo los veo.

“Alan Pulido salió de una lesión, pero tuvo minutos al inicio. Para el futuro, si él se los gana, seguirá teniendo minutos. Nosotros intentamos no regalarle nada a nadie, que haya competencia interna y si quieren minutos que se los vayan ganando como en el caso de hoy, Teun Wilke.

“Es un chico que no venía teniendo minutos, pero un profesional intachable, donde todo lo que vamos pidiendo él trabaja para ir evolucionando en esos aspectos que pedimos y hoy tuvo la posibilidad de ingresar y jugar. Mientras vayamos sintiendo y viendo eso, así funcionamos como cuerpo técnico y como grupo y el grupo lo sabe. El que está y está en buen nivel, adentro. El que no está, por el motivo que sea, no estará y es así de claro”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.