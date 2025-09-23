Chivas se sacudió la presión de los malos resultados y consiguió un importante triunfo sobre el Necaxa en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, la Liga MX no se detiene y Gabriel Milito ya piensa en su próximo compromiso contra Puebla, en donde ya adelantó dos bajas para ese compromiso.

Debido a que las lesiones han estado golpeando al Guadalajara, el entrenador argentino confirmó que tanto Roberto Alvarado como Erick Gutiérrez están descartados para el compromiso de este fin de semana en el Estadio Cuauhtémoc, aunque adelantó el regreso de Fernando González.

Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que Gabriel Milito ya adelantó una fecha estimada para el regreso del Guti a las canchas con el chiverío y sería para el compromiso de la jornada 12 contra los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

“El Oso va a estar recuperado porque ya cumplió con su fecha de suspensión. El tema del Piojo, no. Guti, yo creo que va a estar más no para este partido, sino para el siguiente (Pumas)“, explicó el estratega en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.