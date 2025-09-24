Chivas volvió a dar de qué hablar gracias al talento emergente desde sus fuerzas básicas, en donde Samir Inda se robó la noche gracias a su espectacular golazo en la noche de su debut en la Liga MX frente al Necaxa, lo que desató halagos desde todos lados.

La cantera del Guadalajara se robó la noche frente a los Hidrocálidos debido a que tres elementos surgidos de las fuerzas básicas fueron los autores de los goles con los que los tapatíos regresaron a la senda del triunfo.

Sin duda, la máxima figura que ha tenido el futbol mexicano en su historia es Hugo Sánchez, quien no pudo ocultar su felicidad por el surgimiento de jugadores con ese talento y ese “desparpajo” para hacer cosas importantes desde su debut, por lo que se volcó en alabanzas por el canterano rojiblanco.

“Hay atrevimiento y no todos los jugadores jóvenes que tienen la oportunidad de mostrarse se atreven, están cohibidos. Se ve que entró con desparpajo y eso gusta cuando vemos jugadores jóvenes mexicanos con ese atrevimiento“, declaró el Pentapichichi en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.