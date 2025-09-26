Chivas viene de lograr una importante victoria en el Estadio Akron luego de superar por 2-1 al Necaxa de Fernando Gago y mañana enfrentará a Puebla. En medio de este contexto, Miguel Gómez dejó un claro mensaje a la Franja al advertir que llegan al Estadio Cuauhtémoc con el objetivo de llevarse otra victoria.

El Rebaño Sagrado viene de sumar tres importantes puntos que lo dejaron a tiro de los puestos de Play-in. Actualmente el Guadalajara se ubica en el undécimo puesto con once unidades y a un punto de León.

Chivas volverá a tener acción en el Estadio Cuauhtémoc cuando enfrente a Puebla por la jornada 11 del Apertura 2025. De cara al duelo de mañana por la noche, Miguel Gómez advirtió que llegan para quedarse con los tres puntos.

“Creo que estamos motivados. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos dónde estamos y sobre todo lo que necesitamos para conseguir otra victoria. Lo dijo el profe en cada partido que sigue es una final, así lo tenemos que ver y así lo vamos a afrontar”, expresó. Y agregó: “Creo que así está, todo el grupo motivado porque queremos ganar, queremos meternos lo más alto posible y simplemente eso”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.