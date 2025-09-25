Mañana Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Puebla en una nueva jornada del Apertura 2025. En medio de este contexto, Javier Alarcón aconsejó a la directiva del Guadalajara de mantener a Gabriel Milito si no llega al Play-in por el ambiente laboral que ha creado en el último tiempo.

A lo largo de los diferentes debates de la televisión mexicana el Guadalajara dirigido por el argentino se ha ido ganando la consideración de varios especialistas porque encontró soluciones en un equipo perdido. Especialmente porque luego de un inicio irregular pudo salir adelante a rivales duros como Tijuana, América y Tigres, mientras que hizo un buen partido ante Cruz Azul pero perdió.

En ESPN, Sergio Dipp señaló que si Chivas no llega al Play-in la directiva debía darle las gracias al técnico sudamericano. “Con este material humano, con puro mexicanos, sin ningún mexicano extraordinario, Paunovic lo llevó a una Final y tenía 2 por 0 a Tigres hace dos años”, analizó el amigo de Chicharito Hernández.

Gabriel Milito recibió el apoyo de Javier Alarcón. (Foto: IMAGO7)

Quien salió al cruce y defendió al argentino fue Javier Alarcón al señalar que debería continuar porque generó una buena comunión en el vestidor. “No creo que hay felicitarlo, no hay que darle un bono, pero tampoco hay que despedirlo. Estaba destruido el Guadalajara y aquí se están poniendo levemente cimientos, no puedo decir que barbaridad son una materia prima importantísima de calidad, pero ahí va”, argumentó.

Y añadió: “Cada partido vas viendo que va encontrando formas, solidez, solvencia con jugadores como el que debut ayer, Samir, que te hace un gol a los 17 años, Luis Romo, que va recuperando el nivel, la Hormiga, asentándose, y otros jugadores que se van sintiendo cómodos. Veo un ambiente laboral distinto. Veo a los jugadores de Chivas, de las distintas capas generacionales, metidos, concentrados. Cero voltear y decirle al entrenador: ‘¿Por qué salgo yo?’. Empieza a darle estabilidad a un grupo de jugadores que han sido muy golpeados por la crítica justamente”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.