Las Chivas de Guadalajara tienen en puerta uno de los partidos a modo para mantener la inercia positiva que retomaron el martes pasado con la victoria sobre Necaxa. El conjunto que dirige Gabriel Milito se mete a la casa de Puebla en el compromiso correspondiente a la Jornada 11 dentro del Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado llega a este importante compromiso con la obligación de sumar tres puntos que por fin los puedan colocar en zona de Play In, ya que suman varia jornadas fuera de zona de clasifican y con un triunfo ante La Franja, combinado con derrotas de León y Pumas, podrían escalar a la novena posición de la tabla general.

Chivas vs. Puebla: Dónde ver EN VIVO

Las Chivas vuelven a la actividad este viernes 26 de septiembre cuando se enfrenten a uno de los peores equipos poblanos de los último años, ya que se ubica en la última posición de la tabla general con apenas cinco unidades. El encuentro será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Chivas tiene 11 puntos en la clasificación general. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

El encuentro se realizará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc que seguramente albergará una de sus mejores entradas debido a la alta expectativa que siempre generan los rojiblancos. La buena noticia es que el duelo se podrá ver en televisión abierta en Azteca Siete y en Rebaño Pasión tendremos todos todos los detalles.

Convocados de Chivas vs. Puebla

Este jueves 25 de septiembre se dio a conocer la lista de jugadores que viajarán a la Angelópolis par este importante compromiso, donde la ausencia de Javier Hernández ya no es una sorpresa, mientras que Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez siguen lesionados, lo mismo que Alan Mozo y Daniel Aguirre.

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Alan Pulido

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González