Chivas ya tiene que dejar todo en el pasado y enfocarse en su próxima Final que será cuando se enfrente al Puebla en el marco de la jornada 11 del Apertura 2025, en donde el objetivo es uno solo: ganar para mantenerse con vida en la Liga MX.

El Guadalajara por fin ha dejado atrás la parte más complicada de su calendario y ahora deberá enfrentarse a rivales, que al menos en el papel, lucen más endebles que los candidatos al título, por lo que es momento de demostrar esa superioridad dentro del terreno de juego.

Es por eso que si el Rebaño mantiene la esperanza de calificar directo a la Liguilla, primero debe empezar a hilvanar triunfos para mantenerse en zona de Play-In y posteriormente poder pensar en escalar a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Puebla por la jornada 11 del Apertura 2025?

Debido a que hay jornada doble en el futbol mexicano, el Guadalajara no tiene tiempo para descansar, por lo que volverá a la actividad este viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para visitar al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Puebla?

El choque entre La Franja y el Rebaño Sagrado contará con dos opciones para que los aficionados puedan observarlo, ya que en televisión abierta será transmitido por la señal de Azteca 7, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Fox.