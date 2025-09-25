Chivas viene de tener una buena jornada debido a que logró volver a sumar de a tres tras superar por 3-1 a Necaxa. De cara a lo que vivirá mañana frente a Puebla, repasamos cómo terminó el equipo de Gabriel Milito en la tabla general de posiciones de la Liga MX y qué resultados necesita para estar el próximo domingo en el Play-in de la Liguilla.

A pesar de la dura derrota contra Toluca, el conjunto rojiblanco comenzó a encontrar el juego y la regularidad para ser competitivo en el certamen nacional. Desde el empate contra Tijuana hasta goleada recibida frente a los Diablos Rojos, el Rebaño Sagrado sumó cinco unidades claves, entre los que se destaca la victoria ante América.

El martes Chivas logró superar al Necaxa de Fernando Gago y sumó nuevamente tres puntos importantes en la tabla general de posiciones. Tras los encuentros del miércoles, el Guadalajara quedó en la undécima posición con 11 unidades y a una unidad de León, último clasificado al Play-in de la Liguilla.

Teniendo en cuenta lo que sucedió en la jornada 10, Chivas tiene altas posibilidades de finalizar el domingo en la zona de reclasificación. Para que se dé el equipo de Gabriel Milito debe superar a Puebla, si se puede por una amplia diferencia, y que León y Pumas no ganen.

De todas maneras, si llegan a darse la victoria de la Fiera y de los Universitarios todavía hay una última posibilidad de meterse en el Play-in. Para cerrar la jornada 11 en el la zona de reclasificación, el Guadalajara debe superar por 4 goles a la Franja y esperar a que Pachuca no sume frente a Atlético de San Luis para así superarlo gracias a la diferencia de gol.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.