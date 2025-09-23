El Club Deportivo Guadalajara busca, una vez más, la recuperación en el Apertura 2025 luego de una derrota. Chivas perdió por 0-3 en la jornada nueve ante Toluca, en un partido sin atenuantes. Ahora, el rival de turno es el Club Necaxa, lo que le agrega un condimento especial al partido que no tendrá a Javier Hernández.

La visita de los Rayos al Estadio Akron, a partir de las 19:07 horas del centro de México, significa la vuelta de Fernando Gago al la casa del Rebaño Sagrado. El argentino dejó la dirección técnica del conjunto tapatío en plena competencia en 2024, para firmar con Boca Juniors, lo que dejó un lógico resentimiento en la afición rojiblanca.

Además, en esta oportunidad se trata de un duelo entre rivales directos, ya que ambos se encuentran en pugna por un lugar, al menos, en el play-in. Chivas se ubica en la decimotercera posición, con ocho puntos luego de nueve partidos. Por su parte, Necaxa es el sembrado número doce con nueve unidades.