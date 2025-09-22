Gabriel Milito confirmó los 20 convocados del Club Deportivo Guadalajara para enfrentar a Necaxa. Como era de esperarse, Erick Gutiérrez no es parte de la citación porque no se recuperó de su lesión. Por otra parte, una de las sorpresas la dio Javier Hernández, ya que no integra la nómina por un golpe.

“Durante el partido ante Toluca, Javier Hernández recibió un golpe y tras la valoración médica se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes ante los Rayos”, explicó Chivas en su página web oficial.

Fernando González no estará ante Necaxa porque fue expulsado vs. Toluca. (Getty)

Por su lado, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Daniel Aguirre también son baja por lesión. Además, el Rebaño Sagrado confirmó las bajas por el Mundial Sub 20: “Hugo Camberos y Yael Padilla ya están en la concentración con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría”.

La sorpresa que también se dio entre los convocados es el llamado de Samir Inda. La presencia del juvenil se debe a la expulsión que sufrió Fernando González contra Toluca, por lo cual se encuentra suspendido para el duelo ante Necaxa. Inda fue citado por primera vez para el Apertura 2025.

Lista completa de convocados de Gabriel Milito para Chivas vs. Necaxa