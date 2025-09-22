El nombre de Giovani Hernández quizás no resulte tan familiar hoy en día para la afición de las Chivas. Sin embargo, se trata de un canterano que surgió del Guadalajara, llegó a jugar más de 80 partidos en el primer equipo y hoy en día destaca en la Liga de Expansión MX. A sus 32 años, se ha consolidado como el número 10 y líder de Correcaminos, equipo en el que juega desde hace tres temporadas.

Formado en Verde Valle, Hernández debutó en el primer equipo de Chivas el 22 de julio de 2012, en un partido ante Toluca que terminó 2-1 en contra del Rebaño. Sin embargo, pese a sus condiciones, nunca logró ganarse un lugar en el primer equipo. Cuando regresó a Guadalajara en 2016 bajo la dirección de Matías Almeyda, apenas tuvo participación.

Desde su llegada a Correcaminos, Hernández se ha convertido en un jugador clave del equipo. Con 74 partidos y 15 goles en su historial con la institución, el exrojiblanco se consolidó como referente ofensivo y creativo dentro del plantel. Su desempeño ha sido regular, convirtiéndolo en una figura de la Liga de Expansión.

Lo más curioso de todo es que en el vibrante empate 2-2 entre Correcaminos y Tapatío, Giovani Hernández fue protagonista absoluto. El Filial lo ganaba por dos goles de diferencia, pero a poco del final, el ex Chivas descontó de penal y le dio vida a su equipo. Y como si fuera poco, en un contraataque, sorprendió al Dragón García con un fuerte remate al primer poste que decretó el 2-2 final.

Los números de Giovani Hernández en Chivas

Hernández celebró con efusividad el segundo gol, consciente de que acababa de rescatar a su equipo en cuestión de minutos y ante un rival que conocía muy bien, pues en su momento fue él quien destacó en las Fuerzas Básicas con la ilusión de dar el salto al primer equipo, donde registró un total de 86 partidos y marcó nueve goles.