Giovani Hernández aclaró que aún tiene contrato con Chivas y espera volver

Giovani Hernández es un canterano rojiblanco que nunca logró establecerse en el primer equipo y que ha pasado por diferentes equipos para continuar con su desarrollo y su nuevo destino es el Antigua FC de Guatemala donde buscará destacar para regresar a Chivas en algún momento.

“A día de Chivas siempre ha tenido un buen trato conmigo. Hemos negociado mis contratos siempre en buenos términos y me han dado la facilidad de salir cada que se necesita. Yo no tengo ningún problema, si en algún futuro tendría que regresar a Chivas”, declaró.

Hernández se marchó a Guatemala a préstamo (Jam Media)

El volante ofensivo de 27 años de edad aún tiene dos años más de contrato con el Rebaño Sagrado por lo que de tener un salto de calidad importante está la posibilidad de regresar o recalar en algún conjunto de la Liga MX.

“Si, he tenido buenos momentos como también he tenido malos momentos. Yo siento con una carrera de mucho altibajos. Creo que con Zacatepec tuve buenos torneos, pero aún así no pude regresar a Primera División, en donde fui el segundo goleador, ahí no se brindó la oportunidad", continuó.

Hernández estuvo a préstamo con el Zacatepec del Ascenso MX donde tuvo sólido desempeño que abrió los ojos de clubes en el exterior.