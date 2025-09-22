Un momento del año que suele determinar gran parte del futuro de un equipo es el mercado de fichajes. Allí es cuando se configura el plantel con el que se competirá en la temporada. Altas y bajas fijan parte de las expectativas de un conjunto, como lo fue recientemente en el Club Deportivo Guadalajara, cuando llegaron cuatro buenos jugadores.

Más allá de las incorporaciones de mitad de año, a inicios del 2026 habrá una nueva ventana de traspasos. De acuerdo a lo que reveló el periodista Jesús Bernal, la directiva de Chivas tomó la decisión de empezar a planificar ese mercado de fichajes.

Lo que confirmaría a Gabriel Milito como director técnico para el próximo año es que se prevé que tenga injerencia en la configuración de la plantilla. El cronista de ESPN comentó en un video en su canal de Youtube que el Mariscal tendría poder de decisión en el libro de pases.

De esta manera, si la opinión de Milito es tenida en cuenta, esto quiere decir que la directiva lo imagina como el entrenador del Rebaño Sagrado en 2026. En el último mercado de fichajes, el argentino dio el visto bueno para algunos fichajes que en realidad ya estaban avanzados, pero él no había propuesto. Efraín Álvarez, Diego Campillo, Bryan González y Richard Ledezma eran jugadores de la dirigencia.

Gabriel Milito podría pedir refuerzos en todas las líneas de Chivas

Según lo que observa Jesús Bernal, Gabriel Milito podría solicitar un defensor central, un mediocampista y un centrodelantero. En la defensa no parece encontrar una alineación confiable y hace cambios para todos los partidos. El centro de la cancha tampoco ofrece garantías y algunas lesiones vulneraron esa línea del equipo.

Para el atauque, la salida de Javier Hernández parece ser un hecho y quedaría pendiente qué sucede con Alan Pulido. El contrato de ambos tiene vigencia hasta diciembre de 2025 y a Chicharito no se lo ve enfocado en el futbol. Por su parte, Puligol se encuentra relegado y las lesiones también le impidieron tomar regularidad como titular.