La alegría y el buen ambiente que se consiguió en el Club Deportivo Guadalajara por el triunfo contra el Club América se diluyó en apenas dos partidos. El empate sin goles contra Tigres UANL no dejó las mejores sensaciones pese a que podría haber sido una victoria. Luego llegó la dura derrota por 0-3 contra Toluca.

El autor del segundo gol fue Jesús Gallardo, que luego del partido fue elogioso con Chivas. “En la semana estuve en conferencia y dije que habían jugado muy bien, tuvieron muy buenos partidos. Desafortunadamente no se le han dado los resultados, pero creo que juegan muy bien, tienen mucho la pelota”, afirmó.

En zona mixta, el lateral izquierdo señaló lo que debería hacerse con Gabriel Milito: esperarlo. “Quizás será cuestión de tiempo para que se afiancen o que tengan paciencia con el técnico. Creo que tienen buen equipo, buen funcionamiento. Tienen que seguir trabajando”, sostuvo el jugador que es parte de la Selección Mexicana.

Además, Gallardo se mostró muy contento por la victoria de su equipo: “La verdad que estoy muy feliz por el resultado de nosotros. Vinimos a hacer nuestro partido. Obviamente queríamos ganar, nos hacía falta volver a tomar estas victorias de visita, entonces estamos muy tranquilos por eso y muy felices también”.

Jesús Gallardo platicó sobre la competencia con Bryan González y Mateo Chávez en Selección Mexicana

Queda claro que para Javier Aguirre el lateral izquierdo titular de la Selección Mexicana es Jesús Gallardo. Sin embargo, en carpeta del DT también están el actual carrilero de Chivas y quien hasta hace poco jugaba en el Rebaño Sagrado, y ahora milita en AZ Alkmaar.

“Hay muchos jugadores, lo comenté hace rato, laterales izquierdos. La Cotorra que está aquí, Mateo Chávez en Europa, Gerardo Arteaga, Jesús Angulo que ahora regresó de su lesión. Estamos preparados para eso. Hay que seguir trabajando, quedan 9-10 meses, entonces hay que seguir trabajando. Todos queremos estar ahí en esa lista final“, concluyó Gallardo.