La derrota 0-3 en condición de local frente a Toluca caló hondo en el Club Deportivo Guadalajara. Además del contundente resultado, a Chivas le dolió el bajo rendimiento que tuvo el equipo. Sobre el mal momento del equipo platicó Claudio Suárez, que puso en duda si es correcto que Gabriel Milito continúe como director técnico del primer equipo.

“El resultado del América ilusionó a muchos chivahermanos, creyeron que iban a despegar y que iban a tener esa continuidad de ganarle a Tigres, que lo tuvieron muy cerca, y contra Toluca que empezaron bien. Los errores puntuales tienen a Chivas casi en los últimos lugares”, comentó el exjugador del Rebaño Sagrado.

“A Chivas se le debe exigir como al América, a Cruz Azul, a Pumas mismo, de salir campeones. Chivas ha quedado a deber y mete la duda de si hay que darle continuidad a Milito, los jugadores, todos tienen culpa. El técnico hace muchos movimientos y a los jugadores les mete mucho miedo”, manifestó en tono crítico Suárez.

En una emisión del programa Punto Final en Fox, el ex Chivas no se guardó nada y marcó uno de los principales errores que él percibe en Gabriel Milito: hacer muchos cambios. Por ejemplo, criticó que en la defensa a veces juegue Luis Romo y otras veces Gilberto Sepúlveda.