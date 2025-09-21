El Club Deportivo Guadalajara tendrá importante representación en el Mundial Sub 20. La Selección Mexicana llevará a Chile a tres jugadores de Chivas. Dos de ellos ya debutaron con el primer equipo y tuvieron rodaje: Hugo Camberos y Yael Padilla. Además, estará el portero Sebastián Liceaga.

En el amistoso que el Tri Sub 20 jugó ante Arabia Saudita este sábado, se dio una curiosa situación que involucró a los tres jugadores rojiblancos. En el partido preparatorio ingresaron los tres jugadores en simultáneo, en el mismo turno de sustituciones dispuesto por el entrenador.

A los 27 minutos del segundo tiempo, Eduardo Arce dispuso el ingreso de Padilla, Camberos y Liceaga. Por ellos salieron Gilberto Mora, Mateo Levy y Pablo Lara. Es así que todos los seleccionados de Chivas sumaron la misma cantidad de minutos en el amistoso que se jugó en Paraguay.

El sábado 27 de septiembre comenzará la gran cita mundialista de la categoría, que se llevará a cabo en Chile. El primer partido del Tri se dará al día siguiente contra Brasil, nada menos. Luego, los otros rivales de grupo serán las selecciones de España y Marruecos.

Indicios de su participación en la Selección Mexicana para los jugadores de Chivas

Algo que parece estar claro en el mundo Chivas relacionado a la Selección Mexicana Sub 20 es que Sebastián Liceaga sería el portero suplente. Por su parte, Hugo Camberos y Yael Padilla tienen una competencia exigente en sus puestos. De esta manera, su suplencia en el amistoso contra Arabia Saudita puede ser un indicio de cuál será la función de cada uno en el Mundial.

Diego Ochoa fue titular en el triunfo de la Selección Mexicana Sub 20

El partido finalizó a favor de México por 2 a 1 sobre Arabia Saudita. Los asiáticos comenzaron ganando el encuentro. Sin embargo, Gilberto Mora, de penal, y Elias Montiel le dieron el triunfo a los de Eduardo Arce. Por su parte, Diego Ochoa fue titular. El defensor es parte de FC Juárez, pero pertenece a Chivas y se encuentra cedido.