Gabriel Milito firmó el peor comienzo del Club Deportivo Guadalajara en un torneo de la Liga MX en una década. Sin embargo, el triunfo en el Clásico Nacional renovó la confianza en él. Luego de ello llegó un empate con Tigres UANL y la reciente derrota por 0-3 contra Toluca.

El director técnico rojiblanco fue sincero en la conferencia de prensa, reconociendo que a Chivas no le quedan muchas más oportunidades. Además, admitió que el equipo mereció perder. “Hoy fue una derrota merecida que no tuvo que ver con otras derrotas que pudimos empatar o ganar. Nuestro crédito ya se acabó“, afirmó.

“Todos los equipos tenemos algún crédito. Nosotros concedimos mucho en varios partidos y no podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan ocho partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida en estos ocho partidos”, sostuvo.

Luego, Milito analizó lo que fue el partido donde los Diablos Rojos superaron a Chivas: “Toluca nos dio la pelota y retrocedió. Intentaron hacer un partido de control y contragolpe, las situaciones que tuvieron fueron de esa manera. Eso hubiera sido una alternativa si marcamos el 0-1 y marcaron ellos el segundo gol rápido. Sientes que es el partido que imaginas y se va alejando”.

Gabriel Milito sigue pensando en continuar con el proyecto de Chivas

En la conferencia de prensa pospartido, el periodista Jesús Hernández le consultó a Gabriel Milito si pensaba que su proyecto pudiera verse trunco, especialmente desde la dirigencia. “Buena pregunta, con buena cizaña“, respondió el DT. Luego, recordó que ya respondió sobre ese tema unas conferencias atrás, donde reveló que tiene dos años de contrato y piensa cumplirlos.