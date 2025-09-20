El Club Deportivo Guadalajara cerrará la racha de tres partidos seguidos en condición de local el próximo martes. Gabriel Milito busca el mejor equipo y el mejor funcionamiento luego de la importante victoria que consiguió en el Clásico Nacional, donde él logró un alivio.

Aquel duelo contra el Club América se jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México por la jornada ocho. Luego llegó el agrio empate frente a Tigres UANL. Después de un pésimo inicio en cuanto a cosecha de puntos, el gran objetivo de Chivas es acceder a la Liguilla.

Fernando Gago volverá al Estadio Akron como director técnico de Necaxa. (Getty)

Es por eso que la derrota por 0-3 contra Toluca de este sábado fue doloroso para el Rebaño Sagrado. Tal vez, la mejor noticia sea que el próximo martes tiene la posibilidad de revitalizarse. Al igual que contra los Diablos Rojos, donde uno de los goles los marcó el delantero, ahora al ex Chivas que le tocará ir al Estadio Akron es a Gabriel Milito.

¿Qué día, a qué hora y dónde juegan el partido por la jornada 10 Chivas y Necaxa?

El partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025, disputado por Chivas y Necaxa, se jugará el próximo martes 23 de septiembre. El horario de comienzo previsto serán las 19:07 horas del Centro de México. El Rebaño Sagrado será local ya que se jugará en el Estadio Akron.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs. Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025?

Como se trata de un juego de local para el Guadalajara, la transmisión del partido estará a cargo de Amazon Prime. Por el lado de los Estados Unidos, allí se emitirá por Telemundo. Recuerda que en Rebaño Pasión encontrarás todas las actualizaciones y cobertura del partido.