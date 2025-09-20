La afición del Club Deportivo Guadalajara recibió la mayor alegría del año cuando el primer equipo venció al Club América en la jornada 8 del Apertura 2025. Tal vez por ese partido fue que recibió un voto de confianza por parte de los simpatizantes. En el partido contra Toluca, la afición mandó un mensaje colmando el Estadio Akron.

Cuando estaba por iniciar el duelo contra los Diablos Rojos, en la casa de Chivas se anunció el lleno total. No obstante, los jugadores dieron un espectáculo deplorable contra el vigente campeón. Los futbolistas rojiblancos parecieron no interpretar el mensaje de apoyo.

El partido inmediatamente posterior a la victoria en el Clásico Nacional fue el que enfrentó al Rebaño Sagrado contra Tigres UANL. Allí no hubo un lleno en el Estadio Akron por las inclemencias climáticas de aquel día, que obligaron a atrasar el inicio del encuentro pendiente por la primera jornada.

De esta manera, los futbolistas tenían la oportunidad de retribuir esa pasión con un buen partido de futbol. Hasta el momento, el choque contra los auriazules fue decepcionante, pero al menos se rescató un punto. No obstante, lo sucedido contra Toluca fue casi inadmisible.

Gabriel Milito sufrió un nuevo golpe en Liga MX con Chivas

Antes del triunfo contra el América, Gabriel Milito recibía muchas críticas por parte de los aficionados y de la mayor parte de la opinión pública en general. Sin embargo, ganar en el Clásico Nacional le dio otro respaldo. Ahora, habrá que ver cómo es la situación tras un duro 0-3 contra Toluca.