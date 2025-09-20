Raúl Rangel tuvo un magnífico arranque de partido entre Chivas y Toluca con un par de intervenciones cruciales para evitar la caída de su marco; sin embargo, minutos después echó a la basura sus intervenciones con un error grosero.

En el primer tiempo, Alexis Vega comandó la ofensiva de los Diablos Rojos por lo que mandó un pase filtrado buscando a Paulinho; sin embargo, el Tala salió a tiempo para cortar el avance y lanzándose para quedarse la redonda con las manos.

Sin embargo, el arquero no pudo retener el esférico, cediendo el rebote que quedó a merced del atacante portugués, quien de inmediato aprovechó el error y mandó la pelota al fondo de las redes ante la mirada atónita de los aficionados que acudieron al Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.