Chivas sigue batallando para poder demostrar solvencia defensiva en el Apertura 2025, en donde el cancerbero Raúl Rangel se ha convertido nuevamente en un factor para salvar en repetidas ocasiones la portería rojiblanca, ahora frente al Toluca.

En el arranque del partido, Alexis Vega protagonizó un contragolpe, dejando atrás a varios defensores y mandando un pase al centro del área para la llegada de Jesús Angulo, quien sacó un zurdazo a primer poste.

Sin embargo, el Tala logró recostar a tiempo para desviar la trayectoria de la redonda y evitar la caída de su marco, generando la euforia de la afición rojiblanca.

Minutos después, el Tala volvió a ser factor determinante al atajar un remate de cabeza de Jesús Gallardo tras un tiro de esquina, en donde el cancerbero rojiblanco logró mandarla nuevamente a tiro de esquina.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.