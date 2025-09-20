Alexis Vega por fin tuvo su revancha frente a Chivas después de su polémica salida del redil, ya que por fin pudo anotarle un gol al Rebaño y lo peor es que lo hizo en la cancha del Estadio Akron frente a miles de seguidores rojiblancos.

Desde antes de que arrancara el partido, la afición se volcó en contra de Gru lanzándole silbidos, abucheos y ofensas cada vez que tocaba el esférico, por lo que el 9 de los Diablos Rojos se motivó y comenzó su fiesta en el segundo tiempo.

Tras un error de Chicharito Hernández en el área escarlata, los mexiquenses lanzaron un pelotazo largo para aprovechar la velocidad de Vega, quien se perfiló y definió de punterazo cruzado para vencer al Tala Rangel y poner el tercero en favor de la visita.

Alexis solo corrió hacia la esquina para abrazarse con el resto de sus compañeros, en donde al separarse sacó una camiseta negra con una frase que decía: “Feliz cumpleaños, amor. Te amo”, por el reciente cumpleaños de su esposa.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.