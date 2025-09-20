Armando González es el delantero más determinante que tiene Chivas en este Apertura 2025, colocándose por encima de figuras como Chicharito Hernández o Alan Pulido, por lo que sigue demostrando su calidad frente a los mejores delanteros de toda la Liga MX.

La Hormiga ya presume cuatro goles en este Apertura 2025, por lo que se mantiene como uno de los mejores romperredes mexicanos; sin embargo, se está quedando atrás frente a los extranjeros, en donde Joao Pedro del Atlético de San Luis es el líder con seis dianas.

Gabriel Milito deberá comenzar a darle más minutos a González para que pueda seguir incrementando su cuota goleadora y con ello tenga aspiraciones para competir por el título de goleo, algo que no se logra por ningún futbolista del chiverío desde el Apertura 2019 cuando lo ganó Alan Pulido.

Tabla de goleo individual del Apertura 2025