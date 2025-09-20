Armando González es el delantero más determinante que tiene Chivas en este Apertura 2025, colocándose por encima de figuras como Chicharito Hernández o Alan Pulido, por lo que sigue demostrando su calidad frente a los mejores delanteros de toda la Liga MX.
La Hormiga ya presume cuatro goles en este Apertura 2025, por lo que se mantiene como uno de los mejores romperredes mexicanos; sin embargo, se está quedando atrás frente a los extranjeros, en donde Joao Pedro del Atlético de San Luis es el líder con seis dianas.
Gabriel Milito deberá comenzar a darle más minutos a González para que pueda seguir incrementando su cuota goleadora y con ello tenga aspiraciones para competir por el título de goleo, algo que no se logra por ningún futbolista del chiverío desde el Apertura 2019 cuando lo ganó Alan Pulido.