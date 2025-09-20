El ciclo de Gabriel Milito como entrenador de las Chivas de Guadalajara ha comenzado con buenas intenciones, flojos resultados pero un espaldarazo como el que significó la victoria sobre América en el Clásico Nacional. La afición se ilusiona con poder encontrar la regularidad, pero incluso así hay un gran interrogante que sobrevuela Verde Valle: ¿por qué Hugo Camberos prácticamente no juega?

El semestre pasado tuvo varios contratiempos para el Guadalajara, pero la gran novedad fue la aparición de Hugo Camberos. Con apenas 18 años, el canterano rojiblanco saltó al primer equipo desde el Tapatío, donde había mostrado grandes condiciones. Y lo cierto es que la Liga MX no le pesó en absoluto, a tal punto de que fue elegido como el Novato del Año.

Camberos ha jugado muy poco desde que Milito llegó a Chivas (Getty Images)

Los rendimientos y las cualidades de Camberos sorprendieron a la propia afición y a todos los seguidores del futbol mexicano. Incluso, se especuló con una venta millonaria al futbol europeo, la cual, de momento, quedó postergada ante la renovación de su contrato. Sin embargo, en ninguna conferencia de prensa se abordó la falta de minutos para la promesa mexicana.

Los números están sobre la mesa y son contundentes: Camberos ha jugado apenas 12 minutos en los últimos tres partidos del Guadalajara, ante Cruz Azul. En total, registra sólo 143 minutos en el ciclo de Milito, muy poco para la gran joya de la cantera y todo lo bueno que demuestra cuando le toca jugar.

Santiago Sandoval posterga a Hugo Camberos y Yael Padilla

No puede decirse que Gabriel Milito no confíe en la cantera o tenga preferencia por los más experimentados, ya que allí está el caso de Santiago Sandoval, juvenil que sorprendió al cuerpo técnico y se ganó el lugar en el primer equipo salteándose las categorías Sub-21 y la Liga de Expansión. Incluso, el argentino lo ha puesto como titular, mostrando un claro favoritismo por sobre Hugo Camberos o Yael Padilla, canteranos que llevan más tiempo en la plantilla principal.

Camberos seguirá sin jugar en Chivas: se va al Mundial Sub-20

De momento, más allá de lo extraño que resulta la ausencia de Camberos, la única realidad es que la joya rojiblanca seguirá sin ver acción, pues ahora rompió filas junto a Yael Padilla para sumarse a la Selección Mexicana que disputará el Mundial Sub-20. Dependiendo de qué tan lejos llegue el Tri en la competición, ambos juveniles podrían perderse entre cuatro y cinco compromisos con el Rebaño Sagrado.