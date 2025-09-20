El Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión no pudo llevarse los tres puntos en el compromiso correspondiente a la Jornada 8, luego de un empate agónico 2-2 ante Correcaminos dentro del Torneo Apertura 2025, donde Sergio Aguayo marcó una anotación y sigue en la pelea entre los líderes de goleo.

El conjunto rojiblanco, que ha servido de semillero para el Rebaño Sagrado, tuvo un funcionamiento irregular en el duelo ante los tamaulipecos, ya que en los minutos finales del partido cometieron graves errores defensivos que les costaron perder dos puntos.

Pero la buena noticia es que Sergio Aguayo sigue marcando goles y eso lo coloca como uno de los mejores atacantes del torneo, ya que suma cinco tantos y se coloca en el quinto puesto como los máximos romperrerdes de la competencia.

Foto tomada de la Liga de Expansión.

Aguayo solo está a dos goles de distancia del máximo anotador que es Juan José Calero de los Venados de Mérida, por lo que Aguayo es una de las gratas sorpresas del certamen y esto podría darle muchos puntos para ser considerado en el futuro por Gabriel Milito para jugar con Chivas. Por su parte, Vladimir Moragrega se coloca en la décima posición con tres goles.

Tapatío vuelve a la actividad ante Cancún FC

Tapatío, que es dirigido por Arturo Ortega vuelve a la actividad el sábado 27 de septiembre cuando visite a Cancún en el Estadio Andrés Quintana Roo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo se podrá observar por la señal de ESPN para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos.