Casi una semana ha pasado desde que las Chivas de Guadalajara vencieron al América en el Clásico Nacional dentro del Torneo Apertura 2025 y una de las conductoras de la televisión mexicana, de nombre Daniela Cohen, sigue con el malestar después de lo que sucedió en la cancha de los azulcremas.

En una emisión del programa Jugando Claro que se transmite por Claro Sports y W Radio, Cohen manifestó su enorme malestar por lo que sucedió en el Clásico Nacional, atribuyendo como una sorpresa el resultado, cuando le recordaron que en su momento aseguró que el Rebaño Sagrado sumaría un punto en los cuatro partidos más complicados del certamen que están por concluir cuando este sábado se mida a Toluca.

“Más allá de lo que yo opine o lo que yo diga, lo importante es hoy que Guadalajara está fuera del Play In, tiene ocho puntos, que Guadalajara otra vez está quedando a deber, porque para mí debería estar en los primeros lugares. El deporte son sorpresas (perdió América)”.

“Llevaban seis partidos sin ganarle en la Liga las Chivas al América. Yo te estoy hablando de la realidad de Guadalajara, ¿cuándo me he negado, cuándo me he escondido?”, fue algo de lo que comentó la comunicadora cuando fue cuestionada por Nicolás Romay y Félix Fernández, en una clara muestra de su mal momento anímico por la derrota de las Águilas.

Chivas vs. Toluca: Dónde ver EN VIVO

Este sábado 21 de septiembre Guadalajara le hará los honres al campeón Toluca en un partido por la Jornada 9 dentro del Apertura 2025. El encuentro será a las 19:07 horas tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo México, en Estados Unidos se podrá observar en Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.