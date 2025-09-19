Las Chivas de Guadalajara no pudieron vencer a los Tigres de la UANL en el partido pendiente de la Jornada 1 que terminó empatado sin goles, lo cual dejó buenas sensaciones en la exfutbolista y ahora analista de ESPN, Desirée Monsiváis, quien entró en una fuerte controversia con el conductor, Álvaro Morales.

En una emisión de Generación F de ESPN, Morales indicó que el análisis que hizo Desirére sobre el juego de Rebaño Sagrado ante los felinos le otorga el calificativo de “mediocre” porque, desde su punto de vista, no reconoció la exigencia para los rojiblancos por sumar los tres puntos cuando tuvieron todo para hacerlo.

Sin embargo, la palabra mediocre encendió a la exjugadora de Juárez, Monterrey y Pumas de la UNAM, por lo que le respondió de manera brillante: “A mí me molesta que dogas que soy mediocre, yo no soy mediocre. No me juzgues por una declaración de análisis correcto y pulcro de lo que vi en el partido para decirme que soy mediocre”.

Esto solo generó la risa del conductor de ESPN, quien no puede superar lo que sucedió en el Clásico Nacional y ha sido la burla de varios expertos a lo largo de la semana, como Ricardo Ferretti, quien se rió en su cara por la derrota del América a manos de Guadalajara.

Carolina Padrón tampoco confía en Chivas

Por su parte, la comentarista Carolina Padrón reconoció que nunca tuvo confianza en que el Rebaño obtuviera buenos resultados en los tres duelos más complicados que ha acumulado frente a Cruz Azul, América, Tigres de la UANL y aún falta el del sábado contra Toluca.

“¿Qué se dijo la semana pasada? Yo dije que contra América no va a ganar, contra Tigres no va a ganar y contra Toluca tampoco, y resulta que tiene cuatro puntos de dos partidos que yo pensaba que no podía tener. Esta versión de Chivas no está para vencer lanzar cuetes”, fue algo de lo que comentó la conductora venezolana.