Las Chivas de Guadalajara todavía marchan fuera de la zona del Play In, por tal motivo requieren de seguir sumando en el Torneo Apertura 2025 para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla, pero la visita de Toluca el Estadio Akron no será nada sencilla en el partido de la Jornada 9 que se jugará el sábado.

El Rebaño Sagrado no ha logrado tener disponible a todo su plantel en esta campaña, ya que las lesiones se han ido acumulando desde que empezó. Para el juego a media semana frente a Tigres de la UANL, se sumó Erick Gutiérrez con algunos problemas musculares y es por ello que está en duda para medirse a los Diablos Rojos.

Por su parte, Roberto Alvarado sufrió un esguince en el Clásico Nacional contra América y se desconoce cuánto tiempo estará fuera de actividad. Por otro lado, Alan Mozo fue intervenido del menisco de la rodilla y se perderá el resto de la campaña.

Alan Pulido también está lesionado con Chivas. Foto: Imago7/ Erick Saavedra

En tanto que Alan Mozo y Daniel Aguirre continúan con sus procesos de recuperación de problemas musculares que ya suman varias semanas. Por ello, tampoco estarían disponibles para recibir a los mexiquenses, a menos que haya un cambio radical en los jugadores en las recientes horas.

Chicharito suma dos partidos en el Apertura 2025

Javier Hernández estuvo con problemas de lesiones al inicio de la campaña, más allá de sus polémicas con los videos que subió a redes, por lo que apenas ha participado en dos juegos de este certamen acumulando 43 minutos, en los cuales ha hecho poco y nada, ya que no ha tenido una sola jugada clara frente al marco.