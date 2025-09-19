Las Chivas de Guadalajara no pudieron sumar los tres puntos frente a los Tigres de la UANL a media semana en el partido pendiente de la Jornada 1, sin embargo, tal parece que la curva de aprendizaje va en ascenso y los dirigidos por Gabriel Milito están listos para recibir a Toluca dentro de la Jornada 9.

El Rebaño Sagrado llega a este importante compromiso después de acumular cuatro puntos de nueve posibles, en tres de los partidos más complicados del Torneo Apertura 2025, por ello existe confianza en el proyecto del técnico argentino para que repunten en los siguientes duelos de la campaña.

Pero Gabriel Milito se tendrá que enfrentar a una de las vergonzosas marcas que acumula Chivas, ya que desde el 2024 no suman dos triunfos de manera consecutiva. La ultima ocasión en que esto se dio fue en el Apertura 2024 cuando derrotaron a Necaxa 3-2 y después a Pachuca 2-0.

Milito no pudo hilar su segundo triunfo consecutivo ante Tigres. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

Estos resultados se dieron bajo el mando del estratega mexicano, Arturo Ortega, con quien no pasaron del Play In, luego de que Fernando Gago se fue a medio torneo. Por lo tanto, el duelo del miércoles pasado contra Tigres fue la mejor oportunidad para hilar nuevamente dos victorias, pero el duelo terminó en empate 0-0.

Chivas vs Toluca: Dónde ver EN VIVO

Guadalajara le hará los honres a Toluca este sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en un partido correspondiente a la Jornada 9 que se disputará en la cancha del Estadio Akron.

El inmueble seguramente registrará una gran asistencia por el buen ánimo que se vive en la afición, tras vencer al América la semana anterior. La transmisión correrá a cargo de Amazon Primer para todo el país.