Las Chivas de Guadalajara no escatimaron en esfuerzos ni mucho menos en inteligencia para hacerle frente al partido más importante de la campaña regular en el Torneo Apertura 2025 frente al América. Por ello la comentarista de TV Azteca, Inés Sainz, argumentó el brillante momento de los rojiblancos en una mesa de análisis donde varios americanistas quisieron demeritar la victoria.

Fue en una emisión de Los Protagonistas donde la comentarista estelar de TV Azteca destacó el buen momento del Rebaño Sagrado y el impacto que ha generado vencer a unas Águilas que partían como amplios favoritos, pero esto solo desató el ardor de varios personajes como Carlos Guerrero y Álvaro López, quienes trataron de minimizar la actuación de los tapatíos.

“Pues ahora sí, le dijeron ‘aquí estoy presente al América’. Y no eran favoritos en ninguno de los dos casos (femenil y varonil). No, (ganaron nada) pero sí creo que para las Chivas de este torneo si significa un antes y después, si creo que después esto los vamos a ver jugar mejor”.

“Pero ya creo que contra Tigres no podría llegar en mejor momento, si les hubiera tocado este partido contra Tigres hace una semana hubiera estado mucho peor, como que si vienes después de ganarle al América tienes esa motivación y vamos a ver qué pasa. Tendría que ser este el despertar y que se pueda enrachar con tres o cuatro partidos ganados”, fue parte de lo que explicó Inés Sainz en TV Azteca.

Mientras tanto, Carlos Guerrero aseguró que después del triunfo del Rebaño tampoco se pude decir que ha logrado algo importante porque siguen en la parte baja de la tabla, mientras que Álvaro López indicó que la afición de Guadalajara se ha acostumbrado a verlos lejos de los primeros lugares, es decir, nunca admitieron que la victoria fue contundente y clara sobre los americanistas.

Chivas se mida a Toluca en la Jornada 9

Guadalajara sostendrá su partido pendiente de la Fecha 1 frente a los Tigres de la UANL esta noche en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. Después, será el fin de semana cuando le hagan los honores a Toluca en el partido por la Jornada 9 a las 19:07 horas, ambos duelos se jugarán en el Estadio Akron y serán trasmitidos por la señal de Amazon Prime.