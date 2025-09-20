Si hay un jugador que dejó un buen recuerdo en la afición de Chivas, ese es Rodolfo Pizarro, mediocampista ofensivo que supo ser figura en el Rebaño durante la etapa de Matías Almeyda, levantando numerosos títulos. Más de una vez se especuló con un posible regreso, pero la realidad lo encuentra actualmente en los Bravos de Juárez.

Después de su etapa con Rayados de Monterrey, Pizarro ha tenido temporadas en las que bajó su rendimiento. Pasó mucho tiempo relegado en Inter Miami y el AEK Atenas, razón por la cual no volvió a ser una opción real para el Guadalajara. Sin embargo, en este semestre el futbolista de 31 años sí que pasa por un buen momento.

A principio del Apertura 2025, Pizarro le anotó un gol al América demostrando su vigencia, y este fin de semana su víctima fue el Cruz Azul. El exjugador de Chivas inició él mismo la jugada en campo propio y luego llegó al área para rematar y poner el empate parcial de los Bravos.

La falta de continuidad y su estado físico eran una cuestión de Pizarro que generaba muchas dudas, pero ahora el ex Chivas está siendo clave en la pizarra de Martín Varini, a tal punto que ha jugado el 73% de los minutos en este certamen de la Liga MX y casi siempre como titular.

Encuesta ¿Te gustaría un regreso de Rodolfo Pizarro a Chivas? ¿Te gustaría un regreso de Rodolfo Pizarro a Chivas? Sí, que vuelva Primero que mantenga el nivel No, ya basta de regresos YA VOTARON 5 PERSONAS

A Rodolfo Pizarro le gustaría volver a Chivas

Hace algunos meses atrás, en diálogo con Récord, Pizarro reconoció que le gustaría regresar al Rebaño: “Sí, bueno, Dios dirá, Dios sabe el porqué de las cosas, pero como bien he dicho en muchas ocasiones, pues sí, claro que me gustaría en algún día volver a vestir ese playera”, expresó.