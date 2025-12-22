Pasan los días de pretemporada y las Chivas de Guadalajara ya se encaminan rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado quiere mejorar lo hecho en el último torneo y para eso ya cuenta con dos nuevos fichajes, los de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quienes llegan para potenciar la plantilla rojiblanca.

Sin embargo, estos días también pueden ser claves para definir el futuro de varios elementos que se irían del Guadalajara. Casos como los de Érick Gutiérrez, Alan Mozo o Alan Pulido continúan sin resolverse, a la espera de si aparecen equipos interesados que puedan cubrir su salario o gran parte de los mismos.

Ricardo Marín le apunta a ganar el título

Uno de los que también reforzará al Rebaño será Ricardo Marín, quien regresó tras su préstamo en Puebla y tiene claro que el objetivo es pelear por el título: “Para nosotros ya inició el torneo, sabemos que la vara no está más baja que el campeonato, es lo que nos han dicho desde ahora. Estos días hemos trabajado con esa mentalidad e ilusión. Sabemos que Chivas está para eso, no más abajo”, aseguró el 4K.

Gilberto Sepúlveda todavía podría salir

Así como varios referentes abandonaron o dejarán la institución, uno de los que todavía podría salir es Gilberto Sepúlveda. El Tiba perdió mucho protagonismo con Milito y ha sido muy cuestionado por la afición. Por eso, aunque realice la pretemporada en Barra de Navidad, el zaguero central podría abandonar la institución si aparece alguna oferta formal.

Se define el futuro de Érick Gutiérrez

Uno de los casos más importantes que queda para resolver es el de Érick Gutiérrez, quien no entró en los planes de Gabriel Milito. El mediocampista busca equipo y todo apunta a definirse en la próxima semana: Pachuca, Cruz Azul y Juárez serían algunos interesados, pero la oferta formal podría llegar recién el lunes, según información de Alex Ramírez.