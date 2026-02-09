Uno de los jugadores que Chivas sufrirá porque no estará disponible ante América es sin duda Luis Romo. Este lunes el Rebaño Sagrado comenzó con sus trabajos de cara a una nueva edición del Clásico Nacional y en la primera práctica el otro gran ausente fue José Castillo ya que no apareció en un video publicado por el CM rojiblanco. ¿Baja ante las Águilas?

El equipo de Gabriel Milito tuvo que batallar para quedarse con los tres puntos ante un Mazatlán que vendió cara la derrota en el segundo tiempo. El costo fue la lesión del capitán quien con un gesto señaló que se rompió y que se perderá el clásico ante las Águilas.

Esta tarde Chivas regresó a los trabajos en Verde Valle de cara a llegar de la mejor manera al partido en el Estadio Akron. Uno de los ausentes fue sin duda Luis Romo, por quién se espera que se reporte la gravedad de su lesión.

José Castillo no estuvo presente en regreso a los entrenamiento en Verde Valle. (Foto: IMAGO7)

El otro que no se vio fue José Castillo quien fue reemplazado por Miguel Tapias ante Mazatlán tras un fuerte golpe, por lo que es difícil no especular con este o no presente ante América. Cabe destacar que en la práctica de hoy estaban jugadores que habían tenido acción o no ante los Bucaneros.

¿A qué hora de juega Chivas vs. América por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y América se jugará el próximo domingo a las 21:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.