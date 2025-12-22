Mientras Chivas explora el mercado en busca de un defensor central -con nombres como Eduardo Águila o Víctor Guzmán entre los apuntados- y promueve juveniles desde el Tapatío como Francisco Méndez o Ángel Chávez, hay un nombre que permanece en segundo plano y que podría reaparecer en escena en un futuro: Carlo Soldati. Fichado este año, su llegada pasó casi desapercibida y hasta ahora no ha podido debutar, pero su perfil encaja con varias de las necesidades actuales del Rebaño.

Soldati arribó a Guadalajara como una apuesta de proyección. Defensa central zurdo, con una estatura cercana al metro noventa, buen juego aéreo y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, el zaguero mexicano venía de una experiencia formativa en el Cagliari de Italia y había despertado interés por su combinación de físico y técnica. La idea original era clara: ficharlo para que termine de desarrollarse en el Tapatío y eventualmente competir por un lugar en el primer equipo.

Soldati fue fichado en septiembre, pero aún no pudo debutar como rojiblanco (Imago7)

Sin embargo, su camino se vio frenado por una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que ya arrastraba desde su etapa previa, lo que obligó a Chivas a manejar su incorporación con cautela. Desde su fichaje, Soldati ha estado enfocado en la recuperación y puesta a punto física, sin minutos oficiales todavía, a la espera del alta médica definitiva para poder competir nuevamente en el Filial.

El contexto actual podría jugarle a favor. Gabriel Milito busca defensores con condiciones físicas, buena lectura de juego y capacidad para salir jugando, rasgos que encajan con el perfil del ex Querétaro. Además, la necesidad de ampliar la baraja defensiva, sumada a la apuesta del club por soluciones internas antes de realizar inversiones fuertes, abre una ventana para que Soldati vuelva a entrar en el radar.

Carlo Soldati supo destacar en las Fuerzas Básicas de Querétaro (Imago7)

¿Dónde jugaba Carlo Soldati?

El defensor de 20 años se formó en la cantera de los Gallos Blancos de Querértaro: allí destacó en las Fuerzas Básicas y llegó a disputar un único encuentro en el primer equipo, por el Apertura 2024, antes de ser reclutado por el Cagliari Primavera, donde jugó 21 encuentros.