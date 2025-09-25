La llegada de Martín Varini como entrenador a Juárez ha revitalizado de gran manera a los Bravos y en especial, al exjugador de Chivas, Rodolfo Pizarro. Hace nada más que algunos días hablábamos sobre su gol ante Cruz Azul y este miércoles el volante ofensivo de 31 volvió a anotar en la victoria de su equipo frente a Pumas.

Pizarro, futbolista muy querido por la afición rojiblanca gracias a su rendimiento durante la época de Matías Almeyda, convirtió así su segundo gol consecutivo y el tercero en esta campaña: antes también le había anotado al América. Es decir, le anotó a tres grandes de la Liga MX. Y está jugando en buen nivel, con regularidad y sin problemas físicos.

Ante el cuadro universitario, con el marcador igualado, Pizarro apareció en un balón parado por el segundo poste, para ganarle a su marcador y poner el 2-1 en favor de Juárez, que luego estiró la ventaja. Considerando que los Bravos está siendo una de las sorpresas del torneo ubicándose en 7º lugar, puede decirse que el ex Chivas es uno de los jugadores con mejor rendimiento del Apertura 2025.

Ahora bien: ¿por qué Pizarro ayudó al Guadalajara con su gol? Pues básicamente porque Pumas es uno de los equipos a los que el Rebaño persigue por un lugar en el Play-In o la Liguilla. Chivas se encuentra a sólo dos unidades de los Universitarios, que marchan en 9º lugar y en cuestión de días tendrán que medirse cara a cara contra los dirigidos por Gabriel Milito.

Los ex Chivas que militan en Juárez

Además del mencionado Pizarro, los Bravos de Juárez cuentan en sus filas con otros jugadores de pasado rojiblanco: Alejandro Mayorga, Ángel Zaldívar, Dieter Villalpando y el juvenil Diego Ochoa, quien ya se encuentra con la Selección Mexicana Sub-20, pues fue convocado para el Mundial y además todavía pertenece al Guadalajara.