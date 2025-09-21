Los Diablos Rojos del Toluca pisaron fuerte en el Estadio Akron, donde derrotaron por 3-0 a las Chivas de Guadalajara. Su entrenador, Antonio Mohamed, se mostró satisfecho con el resultado pero también resaltó la dificultad de enfrentar a los dirigidos por Gabriel Milito: “Ganamos a un rival muy difícil que venía en alza”, aseguró en conferencia de prensa.

El entrenador argentino explicó que el plan funcionó como lo habían trabajado en la semana, aunque remarcó que Chivas no fue un rival sencillo. “Sabíamos cómo juegan, con la intensidad que van a buscar al hombre, y lo pudimos contrarrestar”, comentó tras la resonante victoria.

Mohamed también reconoció que el Rebaño generó peligro en la recta final del encuentro, cuando ambos equipos jugaban con diez hombres. “Hoy Chivas mereció algún gol, sobre todo en los últimos ocho minutos, donde tuvieron remates claros. Pero en líneas generales controlamos bien y fuimos justos ganadores”, analizó.

Además, el Turco destacó el presente del equipo de Milito y la importancia de haberlo superado en un momento de crecimiento. “Chivas venía en alza, con confianza después de vencer al América y empatar con Tigres. Sabíamos que sería un partido duro, pero lo solucionamos nosotros con la capacidad que tenemos”, expresó.

Toluca sale fortalecido del duelo ante Chivas

Finalmente, el técnico valoró el esfuerzo de sus futbolistas, aunque volvió a subrayar lo complicado que fue doblegar al conjunto tapatío. “Fue un partido difícil, porque ellos proponen intensidad y ritmo alto. Lo pudimos resolver con lo que habíamos planificado y eso nos deja tranquilos de cara a lo que viene”, cerró.