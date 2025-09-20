Por la jornada 8 de la Liga de Expansión MX, Tapatío dejó escapar un partido increíble. El Filial rojiblanco lo ganaba por 2-0, pero en tiempo de descuento, Correcaminos alcanzó el empate y en la última jugada, Sergio Aguayo falló un penal.

Las cosas comenzaron de buena manera para los rojiblancos, que contaron con las presencias de Eduardo García y Raúl Martínez -integrantes del primer equipo- como titulares. Incluso, en su primera titularidad, el juvenil Diego Latorre abrió el marcador con un gran cabezazo tras un centro de Jorge Guzmán.

Tapatío dominó durante la segunda mitad y pareció finiquitar la historia: a poco para el final del tiempo regular, Sergio Aguayo convirtió de penal para poner el 2-0. Pero en el descuento llegaron las dos anotaciones de la visita: el ex Chivas, Giovani Hernández, primero convirtió de penal y luego con un remate al primer poste.

Como si se tratase de una película, a los 103′ el árbitro nuevamente marcó penal para el Tapatío por una falta sobre Ariel Castro. Sergio Aguayo tuvo en sus pies la victoria pero esta vez el goleador del equipo no pudo batir al portero Ruben Castellanos y el encuentro terminó 2-2 con un sabor agridulce para el filial rojiblanco.

Tabla de posiciones y próximo rival del Tapatío

Con su igualdad ante Correcaminos, Tapatío ya suma tres juegos sin ganar, pero se ubica en el 5º lugar de la tabla de posiciones, con 11 unidades, a cinco del líder Cancún, que aún tiene dos partidos menos y justamente será el próximo rival del Filial.