Una de las mayores incógnitas que hay alrededor de Chivas radica en el estado físico de Roberto Alvarado, quien sufrió una dolorosa lesión en el tobillo durante el partido entre el Rebaño y el América; sin embargo, este viernes por fin pudieron dar un diagnóstico certero al respecto.

Después de que las alarmas se encendieran por salir en silla de ruedas, el cuerpo médico del Guadalajara intentó hacerle los estudios pertinentes al Piojo; sin embargo, la inflamación en el área impidió apreciar con certeza la magnitud de la dolencia, por lo que debieron esperar más tiempo.

Es por eso que ahora, previo al duelo contra Toluca, se le realizaron nuevas pruebas, en donde se confirmó que Alvarado tiene un esguince de tobillo, por lo que comenzará la rehabilitación para poderlo recuperar a la brevedad, aunque quedó descartado para el choque frente a los Diablos Rojos.

“Después del resto de evaluaciones que se le realizaron, se confirmó que Roberto Alvarado presenta un esguince en el tobillo derecho, por lo cual llevará a cabo trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia estará sujeta a evolución“, explicó el club, aunque sin revelar el estimado para su recuperación.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.

Convocatoria completa de Chivas vs. Toluca

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Alan Pulido