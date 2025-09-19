Chivas está por cerrar la etapa más complicada del calendario en el Apertura 2025 cuando reciba en la cancha del Estadio Akron al Toluca, por lo que Gabriel Milito volvió a sorprender con dos rostros nuevos en su convocatoria.

El entrenador argentino sigue siendo golpeado por las lesiones, en donde recientemente se sumaron a esa lista tanto Roberto Alvarado como Erick Gutiérrez, además de las bajas por llamado a Selección Mexicana de Hugo Camberos y Yael Padilla.

Es por eso que el estratega sudamericano sorprendió al subir a la convocatoria a Luis Olivas y por el regreso de Alan Pulido, quien había sufrido una lesión muscular hace varias semanas, por lo que ahora Armando González le ha ganado la carrera al veterano.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.

Convocatoria completa de Chivas vs. Toluca

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Alan Pulido